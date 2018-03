As estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela que estavam encerradas desde quarta-feira reabriram hoje de manhã ao trânsito. A vida está também a regressar ao normal em Bragança e Vila Real.

As estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela, fechadas ao trânsito desde quarta-feira, reabriram hoje de manhã, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.



A circulação foi restabelecido pelas 06h30 e é possíve também passar "sem restrições" nos troços Piornos/Cruzamento da Torre, Cruzamento da Torre/Torre e Cruzamento da Torre/Lagoa Comprida.



Os 18 distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e vento fortes e queda de neve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Menos neve em Bragança

A região de Bragança continua hoje coberta por um manto branco de neve, mas as escolas já foram abertas e o dia-a-dia está a "regressar à normalidade."



"Está tudo a funcionar normalmente", avançou o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



O trânsito também já circula sem constrangimentos, nomeadamente nas ruas da cidade de Bragança e em zonas rurais, e "não há nenhuma estrada cortada", segundo a GNR.



Ainda assim, as autoridades prevêem que "a neve ainda vai levar algum tempo a derreter".



A neve que caiu durante o dia de terça-feira até à madrugada de quarta-feira obrigou ao encerramento de escolas e a Protecção Civil registou várias quedas de árvores por toda a região.



Na cidade de Bragança a cobertura dos parques de estacionamento de dois supermercados cederam com o peso da neve, danificando 12 viaturas.



Vida normal em Vila Real

Também o distrito de Vila Real está a regressar hoje à normalidade com as aulas a serem retomadas e as estradas transitáveis depois de terem sido afetadas pela neve, gelo e queda de árvores, segundo a GNR e autarquias.



O distrito de Vila Real foi atingido por um nevão, na terça-feira, que levou à suspensão das atividades letivas em muitas escolas, um cenário que se repetiu na quarta-feira.



Hoje, depois de uma noite de chuva e do desagravamento do estado do tempo, as escolas reabriram e os transportes escolares circularam com normalidade.



Com Lusa.