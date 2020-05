A ministra da Saúde afirmou esta quarta-feira que o SNS "teve uma das mais duras provas da sua existência" com o aparecimento da Covid-19. Em audiência parlamentar, Marta Temido falou sobre os "tempos de grande exigência" que o sistema de saúde tem vivido.

Salientando que o SNS se "soube reinventar", Marta Temido adiantou que a incidência máxima da Covid-19 em Portugal aconteceu, até ao momento, em março. "A incidência máxima foi em março, os internamentos em abril e o número máximo de doentes em cuidados intensivos (271) foi em abril", afirmou a ministra, acrescentando que o R – o fator de reprodução da epidemia - chegou a ser de 2,32.

A governante destacou também a estratégia adotada com a testagem: "Passámos de 55 testes por dia para os 6.000 testes por dia durante a última semana, só no SNS – sem contar com os convencionados" disse no Parlamento, referindo que a disponibilidade de máscaras em Portugal foi reforçada e que existe ainda uma "reserva nacional estratégica".

Marta Temido defendeu também que o atendimento da linha Saúde 24 é agora de 98%, com tempos de espera de 28 segundos. A certa altura, disse a ministra, foram recebidas 52 mil chamadas num dia, das quais apenas 12% eram atendidas e com tempos de espera de 25 minutos.