Marta Temido admite possibilidade de celebrações do 13 de maio em Fátima

organizada pela CGTP "estava em linha com a excecionalidade prevista no decreto presidencial" do estado de emergência. As condições foram estabelecidas pela estrutura sindical, mas foi preciso veiculação. "As autoridades de saúde competentes avaliaram a situação e impuseram regras", reforçou, dizendo que foi "uma celebração ordeira e pacífica". "Foi um número significativo de pessoas, superior ao que é um número-regra, mas enquadrado no que é a celebração de uma data", acrescentou.Marta Temido assumiu ainda, durante a mesma entrevista, concordar com o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, que defendeu que "a idade não é um critério absoluto para determinar o risco" e, consequentemente, deixar uma faixa da população sem possibilidade de sair à rua. "Não podemos confinar as pessoas só porque têm mais de 70 anos", disse a ministra, para quem tal decisão seria "desproporcional". "A opção do nosso Estado foi sempre de sugerir às pessoas que elas tinham um dever especial de se salvaguardarem. Mas não de as impedirem de saírem à rua", recordou.A ministra da Saúde considerou, ainda, que o Serviço Nacional de Saúde "descobriu dentro de si uma força que estava adormecida" e assumiu que é preciso manter as 1800 contratações de profissionais de saúde feitas devido à pandemia de covid-19 . "Agora temos que os manter para que os outros possam garantir respostas àquilo que ficou por fazer", defendeu.