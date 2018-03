O comentador político e antigo dirigente do PSD, Luís Marques Mendes, considera um "exagero" a ambição da líder do CDS, Assunção Cristas, de ser um dia primeira-ministra.

O antigo dirigente do PSD, Luís Marques Mendes, disse que a ambição manifestada por Assunção Cristas no 27º Congresso do CDS em ser primeira-ministra é um exagero. "É positivo ter ambição. Mas é um exagero. É megalómano", disse no seu espaço de comentário na SIC.



O comentador considera mesmo que o desejo da líder do CDS de "ser primeira-ministra corre o risco de ser ridículo. Tem menos de 10% nas sondagens." E explica: "Não é claro que o voto útil tenha desaparecido, e que o aconteceu em Lisboa se reflecte a nível nacional."



Ainda assim, Luís Marques Mendes elogiou o trabalho de Assunção Cristas ao colocar o Congresso do CDS na agenda. "O Congresso confirmou os grandes objetivos que tinha. Entronizar a líder, exibir o CDS como partido unido, mostrar a independência do partido face ao PSD, e mostrar um CDS menos ideológico, menos pragmático."



Para o antigo dirigente do PSD, é um erro os dois partidos concorrerem separados nas próximas eleições legislativas. "O objetivo de alcançar 116 deputados é complicado. Vão separados. É mais complicado. O grande beneficiário é o PS. Foi o grande beneficiário do Congresso."