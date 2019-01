O Presidente da República visita a Escola Básica e Secundária para uma aula e um debate com os alunos mais velhos, no dia em que completa 3 anos desde a sua eleição.

Marcelo Rebelo de Sousa completa, esta quinta-feira três anos desde a sua eleição como Presidente da República, a 24 de janeiro de 2016. Eleito com 52% dos votos, prometeu ser o chefe de Estado dos Afetos e, no terceiro aniversário da sua vitória nas presidenciais, visita a Escola Básica e Secundária Passos Manuel, em Lisboa, para uma aula e um debate com os alunos mais velhos. A visita teve à escola pública às 10h45 da manhã.

O ex-comentador político e professor universitário de direito, entretanto jubilado por ter completado 70 anos no mês passado, tomou posse como Presidente da República a 9 de março de 2016, após um ciclo de dez anos de Aníbal Cavaco Silva em Belém.

Cumprida mais de metade do seu mandato, sem nenhuma crise política, Marcelo Rebelo de Sousa tem pela frente um ano eleitoral que começa com eleições para o Parlamento Europeu, em maio, seguindo-se regionais na Madeira, em setembro, e legislativas, em outubro, que irão reconfigurar as instituições europeias e o quadro político interno.

No plano nacional, o chefe de Estado tem insistido na importância de haver "alternativas de poder claras e fortes" - uma na área da governação e outra na esfera na oposição - que assegurem aos eleitores opções diferentes. Face à recente agitação no PSD, com Luís Montenegro a desafiar, sem sucesso, a liderança de Rui Rio, reiterou essa posição.

Marcelo Rebelo de Sousa leva 1.050 dias em funções e tem sido um Presidente popular e interventivo, no centro da vida política, com uma agenda intensa de contacto próximo com a população, bem como com os partidos e parceiros económicos e sociais, que ouve regularmente.