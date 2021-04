Mais de metade dos maiores de 80 anos já completou vacinação

Mais de metade dos maiores de 80 anos já completaram a vacinação contra a covid-19 e 90% já receberam pelo menos uma dose. Segundo o relatório de vacinação da Direção-Geral de Saúde, na última semana foram administradas 250 mil vacinas referentes à primeira dose e mais 50 mil referentes à segunda dose da vacina.







No total, Portugal já completou a vacinação de 632 mil pessoas, o que representa 6% da população portuguesa, e mais de 1,5 milhões já receberam pelo menos uma dose, o que representa 15% da população portuguesa.Ao todo, o país já recebeu quase 2,7 milhões de vacinas da Pfizer, Moderna e AstraZeneca, tendo administrado 2,36 milhões de vacinas. Isto significa que Portugal tem ainda nas suas reservas mais de 320 mil vacinas prontas a serem administradas.No boletim de vacinação desta semana salta a vista a percentagem de vacinados entre maiores de 80 anos: mais de metade já completou a vacinação, 344 mil pessoas, o que representa 51% do total da população, enquanto 90% já recebeu pelo menos uma dose da vacina - mais de 600 mil idosos.Em todas as outras faixas etárias, a percentagem de vacinação completa com as duas doses de vacina contra a covid-19 não é superior a 4%, mas já se nota um aumento do número de vacinados com a primeira dose na faixa etária entre os 65 e 79 anos: 436 mil pessoas desta faixa já recebeu uma dose da vacina, o que representa 27% do total da população.Em termos de regiões, o Alentejo é aquela que já completou a vacinação a uma maior percentagem da população (10%), seguido do Centro do país (9%) e Madeira (7%). As restantes regiões do país já vacinaram 5% da população.O Alentejo já administrou a primeira dose da vacina a 20% da população, tal como o Centro. Madeira está nos 17% da população que já recebeu a primeira dose, enquanto o Norte fica-se pelos 15% e Lisboa e Vale do Tejo pelos 14%. Algarve está nos 13% e os Açores são a região com a vacinação mais atrasada: apenas 9% da população recebeu a primeira dose da vacina.