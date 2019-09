Em junho estavam à espera de cirurgia de obesidade 2176 doentes. Segundo o Jornal de Notícias, o número de doentes em lista de espera para a operação aumentou 61% nos primeiros seis meses deste ano relativamente ao período homólogo de 2018. O aumento poderá estar relacionado com o maior acesso à primeira consulta de obesidade e ainda com as novas regras de financiamento dos hospitais para cirurgia bariátrica.Dados provisórios de junho, cedidos ao jornal pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), revelam que no primeiro semestre deste ano foram feitas 1269 cirurgias de obesidade, mais 34 que no mesmo período do ano anterior.Estavam incritos para cirurgia, em junho, 2176 pessoas. Apesar do aumento da lista de inscritos, o tempo de espera para esta cirurgia ronda os seis meses.