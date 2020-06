A taxa de letalidade global por Covid-19 em Portugal é de 4,1%. Já acima dos 70 anos a taxa dispara para os 17,4%, revelou ainda Sales.





Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva João Gouveia informou que, apesar do uamento do número de internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (são 77, atualmente), o país não entrou "em situação de rutura".

O secretário de Estado da Saúde António Sales informou este sábado que "mais de 83% dos profissionais de saúde infetados" pela covid-19 já recuperaram da doença. O governante esclareceu que são mais de 2.900 os profissionais de saúde que estiveram infetados e que neste mmomento "já não têm covid-19 e voltaram ao trabalho".João Gouveia adianta ainda que taxa de ocupação de medicina intensiva é de 61%, acrescentando que "temos melhor capacidade de medicina intensiva agora do que no início da pandemia".Sobre o comunicado do Sindicato Independente dos Médicos que acusava as autoridades de falta de estratégia para lidar com a pandemia na região de Lisboa e Vale do Tejo, António Sales sublinha que "para situações diferentes exigem-se respostas diferentes".

Sobre a possibilidade de uma potencial cadeia de transmissão num bairro piscatório em Espinho, a diretora-geral da Saúde adianta que "tudo indica que será um surto circunscrito", adiantando ainda que "foram feitos 54 testes, dos quais 14 deram resultado positivo".