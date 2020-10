Mais de 30% das reclamações na saúde foram sobre Covid-19

Entre as mais de 13 mil reclamações recebidas pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS) entre março e junho, mais de quatro mil (31%) estavam relacionadas ou mencionavam a Covid-19 no seu processo. Ao todo, foram mais de 41 mil reclamações durante a primeira metade de 2020, a maioria delas referentes ao setor público.

Segundo o relatório do regulador, divulgado esta quarta-feira, 4.109 das 13.095 reclamações recebidas nos quatro meses desde que começou a pandemia tinham esta mencionada no processo.

Destas reclamações, refere a ERS, o assunto mais mencionado foi a faturação de higienização e de equipamentos, como máscaras ou álcool-gel, que correspondeu . A falta de medidas de controlo de infeção originou mais de 700 reclamações, a falta de acesso a cuidados de saúde mais de 600 e a falha no direito de acompanhamento mais de 350.

O hospital que mais reclamações recebeu, com 1.926, foi o São João, no Porto, seguido do Hospital de Braga e do Hospital Dr. Fernando Fonseca, antigo Amadora-Sintra, com 1.530 e 1.190. O Hospital Santa Maria recebeu 982 reclamações, enquanto o hospital privado com mais reclamações foi o CUF Descobertas, com 943.

Os dados do regulador indicam que do total de processos recebidos, 72,4% foram relativas a estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do setor público, incluindo-se neste setor os estabelecimentos geridos em regime de Parceria Público-Privada (PPP), 26,7% referentes ao setor privado e 0,9% ao setor social.