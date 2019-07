Quase dois terços dos cerca de 2,1 milhões de trabalhadores por conta de outrem recebem menos de mil euros por mês. Os dados mais recentes do Ministério do Trabalho, e que avaliam os quadros de pessoal na última década, mostram que no final de 2017 havia no país 1,3 milhões de pessoas com vencimentos inferiores a mil euros.Leia a notícia no Correio da Manhã