Mães infetam filhos com Covid-19 após festa em Lagos

Duas crianças de 11 e 7 anos foram contagiadas com Covid-19 pelas mães que participaram numa festa de aniversário que juntou cerca de 200 pessoas, em Lagos.





O evento foi organizado para celebrar o aniversário de uma rapariga de 28 anos no salão de festa do Clube Desportivo de Odiáxere, entidade que alugou o espaço para uma festa para 10 a 15 pessoas. No entanto estiveram presentes "cerca de 200 pessoas".