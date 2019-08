A Câmara Municipal de Oeiras, o Porto de Lisboa e o Ministério do Mar têm estado em reuniões para evitar que a área em que acontecem anualmente o NOS Alive Comic Con não sofra alterações com as obras do Ocean Campus. A empreitada, que arranca este ano, levou a autarquia a considerar o embargo."A Câmara Municipal de Oeiras ponderou embargar a obra de construção do edifício do Centro Náutico de Algés, por o mesmo ir nascer onde atualmente se encontram instalados os sanitários de apoio aos eventos NOS Alive e Comic Con. Dá-se a circunstância de o licenciamento deste projeto não ter decorrido, na perspetiva da câmara, nos termos definidos por lei", indicou a autarquia ao jornal i.As obras do Ocean Campus irão mudar a zona ribeirinha de Pedrouços à Cruz Quebrada. O projeto abrange 64 hectares junto ao Tejo e arranca este ano, com conclusão prevista em 2030.Além de uma marina na foz do Jamor, tenciona-se construir torres de habitação, espaços de comércio, um hotel e centros de investigação.O investimento ascende aos 300 milhões de euros, sendo a maior parte de origem privada.