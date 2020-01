Lidl retira orégãos perigosos para a saúde

A marca alemã Lidl anunciou esta terça-feira a retirada de venda dos orégãos picados Kania (7,5 gramas) por estes representarem riscos para a saúde dos consumidores.



Um comunicado publicado no site oficial da rede de supermercados explicou que, durante análises de monitorização ao produto, foram reveladas elevadas componentes de alcalóides e pirrolidizina nos orégãos picados desta marca.



Estas duas componentes podem causar futuras intoxicações, bem como danos moderados a severos no fígado, dos consumidores. Por este motivo a marca apela ao não consumo deste condimento alimentar e à sua imediata devolução.



Os produtos contaminados integram três dos lotes entregues pela fornecedora WEIAND GmbH, sendo eles LB91832, LA91832 e LC91834.



As embalagens de orégãos picados Kania em questão irão expirar em julho de 2022 porém, até lá, a empresa alemã espera que os consumidores se dirijam aos supermercados para devolver os produtos.



Durante o comunicado, a empresa Lidl, assegurou o reembolso dos frascos devolvidos independentemente da posse do talão de compra ou falta dele.