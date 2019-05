Cristas, a primeira líder política a votar, apelou ao voto antes da praia "Sabemos que é uma eleição difícil, normalmente com elevada abstenção, mas o dia está bonito, pode-se ir à praia depois de votar, disse a presidente do CDS-PP. - Portugal , Sábado.









"Temos todos o dever, o direito e a ambição de participar".

"Todos partilhamos do apelo do Presidente da República que é essencial participar nestas eleições. Este é o único momento em que somos todos iguais no exercício do poder. E essa é a grande qualidade da democracia: é o momento em que cada cidadão é igual nos exercício dos seus direitos e não devemos desaproveitar essa oportunidade", disse Costa, lembrando as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa.





Também o primeiro-ministro, António Costa , que votou em Benfica, deixou o apelo:

André Silva, líder do PAN, votou numa escola secundária nos Olivais, em Lisboa, e apelou aos portugueses para que "cumpram o seu dever cívico" e não deixem que "os outros possam escolher por si" nas eleições europeias.

Depois de exercer o direito de voto, o líder do partido e único deputado ao parlamento português eleito pelo Pessoas-Animais-Natureza disse esperar que a abstenção seja "o mais reduzida possível".

cabeça de lista do PAN, Francisco Guerreiro, já votou e deixou um apelo à mobilização dos eleitores nas eleições que, sublinhou são "tão importantes para o país e para a Europa".

"Viemos exercer o nosso direito de voto e aquilo que temos apelado é que, acima de tudo, as pessoas participem nestas eleições tão importantes para o país e para a Europa", disse.



Já primeira candidata do Bloco de Esquerda (BE) às eleições europeias, Marisa Matias, defendeu, em Coimbra, que "há sempre muitas razões" para votar e que não há nenhum motivo para não o fazer.



"Acho que existem sempre razões para votar, há sempre muitas razões para votar e não encontro nenhuma para não o fazer", disse Marisa Matias aos jornalistas depois de, pelas 09:30, ter exercido o seu direito de voto, na Escola Secundária Avelar Brotero, em Coimbra.





Também a coordenadora do BE, Catarina Martins, apelou à participação nas eleições europeias porque é importante usar o poder do voto, avisando que "deixar a uma pequena minoria as decisões sobre a vida coletiva é um erro".



"As decisões só podem ser bem tomadas se as pessoas participarem. Deixar a uma pequena minoria as decisões sobre a nossa vida coletiva é um erro e portanto é muito importante que as pessoas usem o poder que é o do seu voto para participarem nas escolhas que são determinantes sobre os aspetos muito concretos da nossa vida", afirmou.





Também oJoão Ferreira, cabeça de lista da CDU às eleições europeias, apelou aos portugueses para que votem, lembrando que este é também um "momento fundamental" para o futuro das suas vidas.Num país onde a abstenção é das mais elevadas na Europa, João Ferreira apelou à participação de todos: "O dia de hoje convida a fazer muitas coisas, por isso apelo a que, antes, venham votar".O cabeça de lista do PS às eleições europeias, Pedro Marques, apelou aos portugueses para saírem de casa e "votem pela Europa e pela democracia", lembrando o quanto este direito "custou a ganhar"."A abstenção é, de facto, o maior adversário dos europeístas e democratas e, por isso, o direito que demorou e custou tanto a ganhar em Portugal deve ser exercido. Esse é o principal apelo aos portugueses hoje: é que votem pela Europa e pela nossa democracia", advertiu.O cabeça de lista do PSD às europeias, Paulo Rangel, apelou ao voto, frisando que estas eleições são "decisivas para o quotidiano" dos portugueses e dos europeus."Desejo profundamente que as pessoas se mobilizem porque estas eleições são muito relevantes. Há uma certa distância das instituições, em Portugal também acontece, mas estas eleições são decisivas para o quotidiano das portuguesas e portugueses e europeus em geral. É muito importante que não deixem a decisão para outros e vão votar. Votem em consciência. A visão de cada um é soberana, mas votem", pediu.Os eleitores com capacidade eleitoral ativa são 10.761.156, quando nas anteriores eleições para o Parlamento Europeu, em maio de 2014, eram 9.696.481. O número de eleitores residentes no estrangeiro passou de menos de 300 mil nas eleições de 2014 para 1.431.825, resultado do processo de recenseamento automático.Notícia em atualização.