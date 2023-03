Ladrões que fazem parar comboios

Éo último reporte para a linha do Minho e tem pouco mais de um mês. A ocorrência foi registada pelo Centro de Comando Operacional (CCO) do Porto às 16h10 de um domingo. “Tratou-se de um furto (...) próximo da entrada sul do túnel de Tamel. Foram cortados três cabos multifilares de cobre em dois sítios, numa extensão de 15 metros”, descreve o relatório a que a SÁBADO teve acesso. Vinte circulações foram penalizadas, entre elas comboios internacionais, de mercadorias e Alfa Pendular, provocando 1.367 minutos de atrasos.