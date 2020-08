Justiça congela oito milhões de euros da Doyen

As autoridades portuguesas congelaram oito milhões de euros que estavam numa conta bancária do fundo de investimento Doyen, indica o Jornal de Notícias. Este fundo está a ser investigado por suspeitas de fraude fiscal em Espanha e de branqueamento de capitais em Portugal após uma denúncia do hacker Rui Pinto.





O hacker, que foi libertado na passada semana, foi acusado de tentativa de extorsão à Doyen.