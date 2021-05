Juíza diz que prova contra Rui Moreira é 'muito forte'

TIC do Porto aponta que "não foi produzida qualquer prova que pudesse abalar a acusação" e presidente da Câmara Municipal do Porto arrisca a perda de mandato, acusado de crime de prevaricação em acordo com a imobiliária da sua família.

Rui Moreira vai a julgamento pelo crime de prevaricação no caso Selminho, que envolve a imobiliária da sua família, e pode perder o mandato como presidente da Câmara Municipal do Porto. A juíza Maria Antónia Ribeiro, do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, decidiu pronunciar o autarca, "nos exatos termos" da acusação do Ministério Público (MP), considerando que atuou "em clara violação da lei" após ter permitido um acordo, em 2014, entre a imobiliária da família e a autarquia que presidia.

Na decisão instrutória a que a SÁBADO teve acesso, o Tribunal Judicial da Comarca do Porto indica que a prova documental contra Rui Moreira é "muito forte" e que o autarca do Porto não podia ter acordado o contrato pela autarquia "sem informar a Assembleia Municipal" e que o fez "com o intuito de beneficiar os interesses da empresa Selminho", em detrimento do município do Porto, referindo as testemunhas e provas da acusação "evidenciam a prática do crime".

Em causa está um acordo sobre um terreno na escarpa da Arrábida, cuja propriedade é disputada há dezenas de anos pela Câmara do Porto e a imobiliária Selminho, empresa da família de Rui Moreira, que pretendia construir no local.