Foram libertados quatro dos cinco homens suspeitos de atacar e torturar quase 30 idosos para roubar o seu dinheiro.

Foram libertados quatro dos cinco homens suspeitos de atacar e torturar quase 30 idosos para roubar o seu dinheiro. De acordo com o Jornal de Notícias, um juiz de instrução criminal aplicou termo de identidade e residência, a mais leve de todas as medidas de coação, indo contra a recomendação do Ministério Público.



O grupo atacava e torturava idosos para roubar o seu dinheiro, chegando mesmo a matar uma mulher de 85 anos, deixar um homem de 72 em coma e ferir e sequestrar outras 27 vítimas. Foram detidos pela Polícia Judiciária esta terça-feira, tendo sido interrogados de quarta para quinta-feira. Contudo, o juiz de instrução de Leiria apenas aplicou a um suspeito prisão preventiva como medida de coação.



Os homens identificados terão ligações familiares entre si e, alguns deles, antecedentes criminais, indica o JN. Estes identificavam as moradias isoladas a assaltar e actuavam encapuzados, durante a noite. Arrombavam as portas das casas, agredindo e amarrando os seus moradores para que estes revelassem onde escondiam o dinheiro e os valores.



Fonte da Judiciária ao jornal revelou que o grupo utilizada a violência "de forma gratuita". O caso mais gritante terá sido registado em Roussa, no concelho de Pombal, onde três homens encapuzados atacaram uma casa onde os residentes estavam a dormir. A mulher sofreu um traumatismo após ter sido empurrada por um dos assaltantes e faleceu, dois dias depois, no hospital. Este assalto, que rendeu 150 euros ao grupo, terá sido o último dos suspeitos.