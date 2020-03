Jovem raptado durante seis horas por causa de 700 euros

Uma dívida de pouco mais de 700 euros relacionada com o negócio de consumo e tráfico de droga, sobretudo ‘crack’ - cocaína em pedra -, ia sendo fatal para um jovem de 27 anos, raptado, espancado e roubado por três homens agora detidos pela PJ do Centro. A vítima, emigrante, foi abordada na zona de Vila Chã de Sá, arredores de Viseu , e durante seis horas viajou amarrado dentro da bagageira do automóvel de um dos agressores.