Fatima Habib tem 13 anos e joga na equipa de sub-16 do Clube de Basquetebol de Tavira. No domingo, segundo o Jornal de Notícias , foi impedida de jogar por recusar despir a camisola preta que tinha vestida debaixo do equipamento oficial.Apesar de a equipa de arbitragem não ter contestado o lenço e os collants que a paquistanesa usa nos treinos, não aceitou o argumento de que a religião muçulmana a proibía de mostrar os braços. "Fiquei espantada, chorei e rezei", disse a atleta, que contou que já no quinto ano de escolaridade tinha passado por uma situação semelhante numa aula de educação física.O treinador António Pacheco considerou a decisão dos árbitro "inaceitável".