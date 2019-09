Está de volta o festival familiar Jardim Fest, pronto para a sua quinta edição. A ilha de São Miguel, nos Açores, vai receber dois palcos para concertos, um mercado de artesanato, workshops, cinema ao ar livre, street food e ainda um dia dedicado às crianças. O evento vai decorrer no Parque Urbano de Ponta Delgada, o maior espaço verde da cidade, entre os dias 6 e 8 de setembro (sexta-feira a domingo).O jardim Fest é uma iniciativa da CRACA - Associação Cultural que teve a sua primeira edição em 2015, ainda no Jardim António Borges. Segundo a CRACA, este é um festival "que se distingue no calendário de eventos regionais por ser orientado para as famílias".O comunicado enviado às redações lembra que "desde a sua primeira edição que o festival tem como objetivo "contaminar" o público mais generalista, atraído por bandas main stream e que depois se depara e surpreende com as propostas mais alternativas". O festival tenta ainda sensibilizar quem ali se desloca para a a ecologia e a promoção de boas práticas ambientais.Esta sexta-feira, os festivaleiros terão o concerto dos Virgem Suta às 22h e um dj set de Philippe Cohen Solal, dos Gotan Project. O sábado vai contar com o concerto dos HMB e, no domingo, a animação estará a cargo de Avô Cantigas.Veja abaixo a programação completa:18h00 – Abertura - Lino Inocêncio19h15 – Paco Piri Piri19h30 – Jardim das Curtas20h30 – WE SEA22h00 – Virgem Suta23h30 – Philippe Cohen Solal DJ Set (From Gotan Project)01h00 – Encerramento15h00 – Abertura - Aula solidária de Zumba16h00 – Atividades Estúdio 1318h00 – Um gajo chamado Keany19h15 – João Luís19h30 – Jardim das Curtas20h30 – Nuno Cabral22h00 – HMB23h30 – Nicola Conte01h00 – Encerramento15h00 – Atividades Estúdio 1316h30 – Avô Cantigas17h30 – Música Ambiente18h30 – Encerramento