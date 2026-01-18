Jaime Faria segue para a segunda ronda do Open da Austrália

O tenista português Jaime Faria apurou-se este domingo para a segunda ronda do Open da Austrália pelo segundo ano seguido, ao vencer em quatro sets o belga Alexander Blockx, que foi resgatado para substituir o lesionado Arthur Cazaux.



Jaime Faria segue para a 2.ª ronda na Austrália AP

Após o gaulês ter desistido do primeiro 'major' da temporada devido a uma lesão num cotovelo, Faria, 151.º do mundo, estreou-se em Melbourne frente ao 'lucky loser' belga (95.º) e impôs-se pelos parciais de 6-3, 3-6, 6-3 e 6-4, em duas horas e 28 minutos.

Tal como tinha sucedido no ano passado, em que também avançou em prova proveniente do 'qualifying', o tenista português vai defrontar na segunda ronda o russo Andrey Rublev, 17.º do ranking ATP, ou o italiano Mattheo Arnaldi, 65.º.