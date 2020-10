Já são conhecidos os finalistas do prémio de Melhor Professor de Portugal

Já são conhecidos os finalistas da edição de 2020 do Global Teacher Prize, que premeia aquele que for considerado o "melhor professor de Portugal". O vencedor será anunciado esta sexta-feira, 30 de outubro. Entre as novidades do prémio para a edição deste ano atípico está a introdução de um prémio especial para a capacidade de adaptação à pandemia de covid-19.Os finalistas desta edição são: Ana Maria Mendes, professora de Educação Moral e Religiosa Católica do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, Concelho de Vila Nova de Famalicão; Hamilton Correia, professor de Ciências na Escola Sec./3 Dra. Maria Cândida, no concelho de Mira; Luís Baião, professor de Educação Especial no Agrupamento de Escolas de Canelas, concelho de Vila Nova de Gaia; Paula Vieira, professora de Filosofia na Escola Básica e Secundária Armando Côrtes-Rodrigues, concelho de Vila Franca do Campo; Paulo Serra, professor de Informática no Agrupamento de Escolas Nuno Álvares, concelho de Castelo Branco; e Sónia Moreira, professora do ensino primário no Agrupamento Escultor António Fernandes de Sá, concelho de Vila Nova de Gaia.O prémio de melhor professor do país será entregue pela Comissária Europeia para a Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, Mariya Gabriel. O vencedor recebe um prémio pecuniário no valor de 30 mil euros, entrando automaticamente no processo de eleição da próxima edição mundial do Global Teacher Prize. O vencedor será anunciado dia 30 de outubro, sábado.Haverá duas menções honrosas relacionadas com a pandemia de Covid-19, com os professores a serem premiados pela "Adaptação e Inovação do Ensino à Distância".No total foram reconhecidas 116 das 125 candidaturas submetidas, vindas de todos os distritos nacionais e também das duas regiões autónomas.As candidaturas resultam da recomendação da comunidade educativa ou até de professores que se candidatam por si mesmos. Entre o juri esteve o Presidente Honorário do Júri, Álvaro Laborinho Lúcio, o presidente do júri, Afonso Mendonça Reis, em representação da organização do Global Teacher Prize Portugal (GTPP), Pedro Carneiro, em representação da comunidade educativa, Sara Rodi, em representação dos pais e Sofia Barciela, jornalista na área da Educação.