"As pessoas podem frequentar as esplanadas, mas têm que cumprir as regras." O aviso é de Graça Freitas, que explicou que a Direção-Geral de Saúde faz as regras, mas "quem tem que aplicar é o comportamento de cada um"."Ir para esplanadas é até aconselhável para a economia e vida social, mas com cuidados. Não é ir para a esplanada como íamos na primavera ou no verão passados. É com distanciamento social, usando a máscara em determinadas circunstâncias, não partilhar objetos da boca de uma pessoa para outra", afirmou a diretora-geral da Saúde."Em ambiente Covid, o nosso objetivo é quebrar as cadeias de transmissão. Enquanto o vírus passar, podem ser atingidas pessoas muito vulneráveis", continuou Freitas. "As esplanadas podem ser frequentadas, desde que as regras sejam cumpridas. Tem de haver aqui noção que o não cumprimento é o perpetuar de uma cadeia de transmissão."A ministra da Saúde, Marta Temido, adicionou ainda que estão a ser preparadas campanhas para passar a mensagem de forma pedagógica.

Portugal regista hoje 1.396 mortes relacionadas com a covid-19, mais 13 do que na sexta-feira, e 32.203 infetados, mais 257, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de sexta-feira, em que se registavam 1.383 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de quase 1% (0,9%).

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (32.203), os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 257 casos do que na sexta-feira, o que representa um aumento de 0,8% em relação ao dia anterior.