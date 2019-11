IPO pressionado pelas redes sociais antecipa consulta de doente não prioritário

O Instituto Português de Oncologia de Lisboa decidiu antecipar a consulta de dermatologia de um idoso de 90 anos "face ao alarme social gerado", depois do caso ter sido denunciado nas redes sociais esta semana, avançou o Público esta quinta-feira.

A consulta, marcada inicialmente para janeiro de 2020, foi adiada no início do ano em 12 meses – para janeiro de 2021. Esta quarta-feira, o IPO-Lisboa confirmou ao site Polígrafo a veracidade da carta mas a teletriagem indicou que o doente não terá um problema oncológico.





Carta doente 90 anos IPO Foto: D.R.

Em comunicado, esta quinta-feira, o IPO-Lisboa esclareceu que "consultas e os tratamentos são marcados de acordo com critérios de prioridade clínica" e que o serviço de dermatologia dá prioridade a "serviços com elevado grau de especificidade e no tratamento de situações de doença avançada, que são referenciadas após intervenção inicial noutras instituições de saúde, públicas e privadas", refere a nota citada pelo Público.

O IPO-Lisboa confirma também que a data sugerida na carta que indicava o adiamento da consulta "ultrapassava o tempo médio de resposta garantido (TMRG) para situações de prioridade normal" mas refere que foi dada "a possibilidade ser referenciado pelo Instituto ao Hospital dos Capuchos", onde poderia ser atendido mais rapidamente. A solução do IPO tinha como objetivo responder às "dificuldades de contratação de médicos dermatologistas" da unidade de saúde.