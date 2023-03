Investigação SÁBADO. Obra em lar de €1 milhão parada há mais de um ano

Construção de um lar em Fernão Ferro foi entregue a empreiteiro amigo do presidente da Junta e conhecido na zona por deixar obras a meio.

Mais de um milhão de euros foi quanto custou até agora o Lar de Fernão Ferro, uma obra financiada com dinheiros públicos, que está transformada num autêntico estaleiro quando devia estar pronta há mais de um ano. A Câmara do Seixal deu o dinheiro à Associação de Reformados de Fernão Ferro, que em vez de abrir um concurso público, aceitou a sugestão do então Presidente da Junta, e entregou a obra a um empreiteiro da região, já conhecido por deixar obras por fazer e de quem o autarca era amigo. O caso já está nas mãos da justiça.