Internado em hospital de Loures infeta outro doente por falta de teste ao coronavírus

Um homem na casa dos 40 anos, internado há cerca de três meses no Hospital Beatriz Ângelo (HBA), em Loures, foi infetado com o novo coronavírus há cerca de duas semanas na própria unidade hospitalar. Em causa está o facto de ter sido internado, na unidade hospitalar, a 21 de março, um idoso de 86 anos, sem antes realizar o teste de rastreio à Covid-19. O idoso foi colocado no mesmo quarto do que o outro homem, uma vez que o motivo de internamento dos dois seria o mesmo: ortopédico.





