O Instituto de Nacional de Emergência Médica ( INEM ) e a Babcock , empresa responsável pelos helicópteros de emergência médica, negaram esta quinta-feira as acusações da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) de que vários pilotos destes veículos estariam sem licença e, por isso, as mesmas ficaram paradas três dias.A notícia foi avançada esta quinta-feira pelo Jornal de Notícias e afirmava que os helicópteros de Macedo de Cavaleiros e Viseu tinham estado parados porque a ANAC alertou para o problema e que antes disso os pilotos tinham exercido as suas funções sem as licenças necessárias."Não é correta a informação que afirma que os pilotos da Babcock estejam a voar sem licença", aponta a empresa em comunicado às redações, considerando, no entanto, que há "não confirmidades administrativas ainda pendentes" que foram identificadas pela ANAC e nas quais a empresa está "a trabalhar, com sentido de urgência" para ultrapassar.Já o INEM afirmou que houve constrangimentos nas escalas do helicóptero sedeado em Macedo de Cavaleiros, mas que "de acordo com a informação da empresa [Babcock], os pilotos em causa têm a formação e os requisitos necessários, tendo esta questão resultado de dúvidas sobre alguns dos documentos".