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Indiscretos: o email de Almada que demitiu um assessor do Livre em Lisboa

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SÁBADO 23:00
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E ainda a abstenção do PCP face ao terrorismo, a nova vida de Miguel Arruda e os cotas a mostrarem como se faz

A polémica das águas em Almada fez um ricochete em Lisboa. No auge da polémica, um assessor do Livre na câmara de Lisboa, morador em Almada, enviou um email de protesto para vários endereços, incluindo o da presidente da câmara, Inês de Medeiros. Problema: fê-lo a partir do seu endereço do Livre na câmara de Lisboa.

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