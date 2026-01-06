Sábado – Pense por si

Portugal

Indiscretos: a flotilha de Mariana Mortágua e o Hamas

SÁBADO
SÁBADO 23:00

O financiador palestiniano preso em Itália, os ténis de 990 euros do eurodeputado do PS e as novas vidas de Rui Rio e "Chicão"

Aqui há uns meses, quando confrontado sobre o envolvimento do Hamas e quem financiava a flotilha a Gaza, onde estavam Mariana Mortágua, líder do BE, e Sofia Aparício. Agora, apareceu uma pista.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Salários e benefícios Stand-up Televisão Hamas Mariana Mortágua Italia Ermenegildo Zegna Faixa de Gaza Portugal Lisboa
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Cuidar do coração

Sabia que 80% dos casos de doenças cardiovasculares podiam ser evitados ou pelo menos adiados uma década? E ainda: a história do empresário António Quaresma; a moda dos microcasamentos.

Menu shortcuts

Indiscretos: a flotilha de Mariana Mortágua e o Hamas