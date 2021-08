Incidência tem maior descida desde que existe matriz de risco

A incidência da covid-19 em Portugal baixou esta segunda-feira para os 394,6 casos por 100 mil habitantes em 14 dias, o seu valor mais baixo desde 19 de julho. Esta é também a maior descida da incidência do vírus no país desde que existe matriz de risco.



Trata-se de uma descida de mais de 25 casos por 100 mil habitantes em apenas três dias, uma vez que a incidência registada na sexta-feira a nível nacional era de 419,2 casos por 100 mil habitantes.



Já o R(t) regista o seu valor mais baixo desde maio: o índice de transmissibilidade do vírus baixou do valor limite de 1 na sexta-feira e é agora de 0,94, um novo mínimo desde 12 de maio.