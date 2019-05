Duas pessoas ficaram feridas na sequência de um pequeno incêndio no interior do laboratório de próteses do IPO do Porto, ao início desta tarde. O alerta foi dado pouco depois das 13h00 para o piso 3 do edifício.

De acordo com o IPO o incidente ocorreu no Serviço de Estomatologia com um líquido inflamável. De imediato foi ativado o protocolo de emergência e segurança do Instituto, sendo que o incêndio não afetou nenhum doente.



Saiba tudo no Correio da Manhã.