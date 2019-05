Incêndio consome fábrica de papel em Coimbra

Devido às grandes dimensões do fogo, as chamas já se propagaram para a zona de mato que existe perto do local.



Foram mobilizados para a ocorrência 73 operacionais apoiados por 21 viaturas.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, estão a ser pedidos reforços de meios operacionais.



Em atualização

Um incêndio, que deflagrou na tarde desta sexta-feira, está a consumir uma fábrica de papel e plásticos em Eiras, Coimbra De acordo com a Proteção Civil, o alerta foi dado às 13h41.