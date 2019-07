Um foco de incêndio na encosta do Vale do Forno e Senhor Roubado, em Odivelas, está a ser combatido por bombeiros locais e pelos Sapadores de Lisboa, num total de 114 operacionais apoiados por um meio aéreo e 29 meios terrestres.

As chamas estão a ser empurradas pelo vento em direção a Lisboa, onde no topo da encosta estão a ser aguardadas pelos Sapadores. O alerta foi às 15h22.

Também nesta sexta-feira já ocorreram dois reacendimentos do fogo que quinta-feira obrigou à retirada de 20 moradores e 13 crianças de um infantário em Carnide, concretamente na Azinhaga do Serrado. Suspeita-se que tenham ocorrido intencionalmente.



Os Sapadores encontram-se no local para impedir um terceiro reacendimento.