Incêndio em habitação em Miranda do Corvo provoca um morto

03.03.2018 22:55

Incêndio deflagrou por volta das 20:30, matando uma mulher.

Um incêndio numa habitação em Cardeal, Vila Nova, concelho de Miranda do Corvo, provocou este sábado a morte a uma mulher, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.



Fonte dos bombeiros voluntários de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, confirmou à Lusa o óbito e disse que o incêndio estava já extinto às 21:50.



O Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra disse à Lusa que o incêndio deflagrou às 20:29.



No local, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, estiveram 25 bombeiros e sete viaturas.