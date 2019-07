Quatro meios aéreos e mais de 150 bombeiros combatem incêndio na Costa de Caparica , em Almada, durante a tarde desta terça-feira. As chamas estão a ameaçar habitações e o trânsito no IC20 está cortado.Segundo o que o CM conseguiu apurar no site oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, cerca das 19h00, no local encontram-se 160 operacionais, apoiados por 49 meios terrestres e quatro meios aéreos de socorro.O alerta ocorreu cerca das 16h20.Em atualização