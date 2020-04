Impostos ligados ao automóvel têm maior peso em Portugal e rendem 440 mil milhões na Europa

Os impostos ligados ao setor automóvel ascenderam a 440,4 mil milhões de euros em 14 dos maiores mercados europeus, indica um estudo publicado esta terça-feira pela Associação dos Construtores Europeus de Automóveis (ACEA).





Este valor engloba os impostos relativos à venda de veículos e peças, reparação, bem como a portagens e impostos sobre combustíveis.Em Portugal, os impostos ligados aos automóveis atingiram os 9,6 mil milhões de euros no ano passado, pesando cerca de 21% da receita fiscal total, o que supera largamente o peso nos outros países. Atrás de Portugal surgem a Finlândia, com um peso de 16,6%, Espanha (14,4%), Bélgica (12,3%) e Holanda (11,4%).O valor destes impostos em Portugal supera o de países como a Suécia (8,1 mil milhões de euros), Grécia (7,4 mil milhões), Dinamarca (6,7 mil milhões) e Irlanda (6,2 mil milhões).Sendo os maiores mercados, os países com maior montante de arrecadação fiscal relacionada com o setor automóvel são a Alemanha (93,4 mil milhões de euros), França (83,9 mil milhões), Itália (76,3 mil milhões) e Reino Unido (54,1 mil milhões de euros).



Fonte: ACEA



No caso português, a maior fatia destes 9,6 mil milhões de euros respeita ao IVA sobre vendas de veículos e peças, reparações e serviços, com um valor de 4,5 mil milhões de euros. Os impostos sobre combustíveis e lubrificantes renderam 3,5 mil milhões no ano passado, enquanto o Imposto Sobre Veículos (ISV) e o Imposto Único de Circulação (IUC) renderam aos cofres do Estado 700 milhões de euros cada.