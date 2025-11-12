IGAS procura casos como o do Santa Maria em outros hospitais

Estão a ser analisadas as cirurgias feitas fora do horário por médicos em hospitais de todo o País.
A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) pôs no terrenos vários inspetores que irão investigar se há mais casos como o do médico do Santa Maria que recebeu mais de 700 mil euros em dois anos por cirurgias adicionais, avança a CNN.
Análises em hospitais após caso no Santa MariaFernando Ferreira/MediaLivre
A operação teve início a 8 de setembro e vai percorrer o País de Norte a Sul. O objetivo é apurar se os profissionais de saúde e os hospitais estão a cumprir as regras quando fazem cirurgias pagas à parte, não prejudicando o normal funcionamento da instituição.
Desde 2022 até março foram gastos mais de 600 milhões de euros nestas cirurgias adicionais, havendo mesmo hospitais em que os médicos fazem mais cirurgias fora do horário do que no tempo de trabalho normal.
A investigação será feita com mais atenção em 39 unidades locais de saúde (ULS) e nos três IPO. Mas foi dada prioridade a dez estabelecimentos, onde o risco de irregularidades parece ser mais provável.
