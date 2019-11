Hospital de Leiria negou exame a doente por dívida de 80 euros

O Centro Hospitalar de Leiria foi condenado pela Entidade Reguladora de Saúde (ERS) ao pagamento de uma multa de 2500 euros por ter negado um exame a um paciente por este ter uma dívida de 80 euros em taxas moderadoras que remontava ao período entre 1995 e 2001, avança o Público.

Em novembro de 2014, o utente recebeu a indicação de uma médica assistente para a realização de uma broncofibroscopia mas a mesma foi negada depois do Centro Hospitalar de Leiria ter verificado que o paciente tinha uma dívida pendente de 80,62 euros – referente a várias taxas moderadoras que o doente não tinha pago 20 anos antes: 44,41 euros entre 1995 e 1997 e 31,22 euros entre 1997 e 2000.

Quatro anos depois de ter sido aberto o processo, a ERS decidiu que neste caso foi negado "o direito de acesso universal e equitativo à prestação de cuidados de saúde no SNS" e recordou que as dívidas de taxas moderadoras prescrevem ao fim de três anos e que, expirado esse período, essa dívida "deixa de poder ser cobrada coercivamente ao utente do serviço"