Hospitais sem dinheiro para pagar a fornecedores

Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) estão novamente com dificuldades para pagar aos fornecedores e há inclusivamente alguns que assumem que até ao final do ano só têm dinheiro para pagar salários, avança o Jornal de Notícias. O problema acontece em todo o país e afeta fornecedores de todo o tipo de bens e serviços."A maioria dos hospitais do SNS continua a ter muita dificuldade em pagar aos fornecedores, daí resulta o elevado atraso que se regista atualmente e que se vem deteriorando desde o segundo trimestre de 2019", explicou ao jornal o secretário-geral da Associação Portuguesa de Dispositivos Médicos (Apormed), João Gonçalves. Em agosto deste ano, a dívida vencida às empresas de dispositivos médicos era de 147 milhões de euros.O Ministério da Saúde admitiu apenas que, "com o decurso do ano económico e com a execução orçamental, podem surgir pedidos de reforço por parte das entidades, que são analisados pelo Ministério da Saúde e também pelo das Finanças".Já o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares não tem dúvidas de que "terá de exisitr uma injeção de dinheiro". "Os fornecedores estão à espera disso e os hospitais também", afirmou ao jornal Alexandre Lourenço.Entre 2018 e junho deste ano, os hospitais receberam mais de 1500 milhões de euros em reforços.