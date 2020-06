Homem filmado a pontapear cão violentamente em Odivelas

As imagens foram divulgadas nas redes sociais e mostram um homem a agredir repetidamente um cão a pontapé. Segundo o Correio da Manhã, o vídeo, que está a gerar revolta entre os internautas, foi captado em Odivelas.

No vídeo é possível ver o homem a pontapear o cão que se afasta com medo. O homem chama o animal e este obedece, voltando a ser pontapeado com violência. O agressor continua a tentar pontapear o cão e o animal refugia-se dentro da casota, parecendo receoso.



