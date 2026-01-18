Sábado – Pense por si

Homem detido pela GNR em Aljustrel suspeito de importunação sexual

Lusa 16:51
O suspeito, de nacionalidade estrangeira, e a jovem, portuguesa, seguiam num autocarro, tendo o homem sido detido na área de serviço de Aljustrel.

Um homem, de 45 anos, foi detido pela GNR na madrugada de hoje, por suspeitas de importunação sexual a uma jovem de 23 anos, na zona de Aljustrel, distrito de Beja, disse fonte daquela força de segurança.

GNR
GNR Lusa

A fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) indicou à agência Lusa que o suspeito, de nacionalidade estrangeira, e a jovem, portuguesa, seguiam num autocarro, tendo o homem sido detido na área de serviço de Aljustrel da Autoestrada 2 (A2).

Posteriormente, o suspeito foi constituído arguido e notificado e o processo passou a inquérito, adiantou.

Investigação
