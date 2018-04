Henrique Granadeiro, ex-presidente da PT, foi chamado a prestar declarações, esta quarta-feira, à CMVM, o regulador do mercado de capitais, pelo investimento feito pela empresa de telecomunicações em papel comercial do Grupo Espírito Santo.A Portugal Telecom fez um investimento de mais de 900 milhões de euros no GES. Será esse investimento na Rioforte, holding não financeira do GES que foi à falência, que estará no centro das declarações, avança o jornal Expresso.