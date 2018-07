A inquirição no caso do grupo de motociclistas Hells Angels foi hoje interrompida para almoço, cerca das 14:00, sendo retomada às 15:00, quando ainda falta ouvir cerca de metade dos advogados dos 58 detidos em Portugal.Segundo adiantou aos jornalistas o advogado Correia de Almeida, que defende cinco dos arguidos, durante a manhã o Ministério Público promoveu as medidas de coação para os arguidos (a maioria prisão preventiva), estando agora os defensores a apresentar os seus argumentos.Correia de Almeida não se mostrou surpreendido pelo facto de o Ministério Público ter pedido prisão preventiva - a medida mais gravosa - para a maioria dos arguidos, alegando que, "face às declarações prestadas ultimamente, não se esperava que tomasse uma atitude diferente".O advogado referia-se às recentes declarações da procuradora-geral da República (PGR) nas quais Joana Marques Vidal manifestou preocupação face a este tipo de criminalidade violenta."Acho que a PGR não devia ter tomado posição", disse o advogado, sublinhando que a Polícia Judiciária (PJ) também tomou idêntica posição contribuindo para "o alarme social".Correia de Almeida salientou que a juíza de instrução criminal que está a liderar o processo, Maria Antónia Andrade, deverá ter em atenção, na ponderação das medidas de coação, a notícia recentemente divulgada de que o SIS alertou a PJ para a possibilidade de um ataque na concentração de motards em Faro, mas que esse ataque não seria dos Hells Angels e sim de um outro grupo.A notícia avançada pelo DN refere que o ataque seria feito pelo grupo de 'motards' rival Los Bandidos.O advogado criticou ainda as autoridades policiais por estarem a fazer "pesca à rede em vez de pesca à linha" neste processo.O advogado Correia de Almeida referiu ainda ser "improvável" que sejam hoje conhecidas as medidas de coação a aplicar, uma vez que, até agora, só foram ouvidos quatro dos cerca de 20 advogados de defesa.Os interrogatórios aos detidos, que demoraram três dias, foram feitos no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.O processo envolve acusações de associação criminosa, tentativa de homicídio, roubo, ofensa à integridade física e tráfico de droga.A investigação do caso dos Hells Angels foi elaborada pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal e pela Unidade Nacional Contraterrorismo da Polícia Judiciária e os mandados de busca e de detenção foram executados na quarta-feira passada.