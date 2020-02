Há mais um caso suspeito de coronavírus em Portugal

Há um novo caso suspeito de coronavírus em Portugal. Segundo fonte da Direção Geral de Saúde confirmou ao Correio da Manhã, o paciente vai ser encaminhado para o Hospital de São João, no Porto.Este novo caso junta-se ao caso de uma mulher proveniente de Milão, em Itália, e que também está internada no Centro Hospitalar e Universitário de São João, no Porto. Aguardam-se os resultados das análises. Os outros 14 suspeitos deram negativo.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.705 mortos e mais de 80 mil pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até hoje, por cerca de 30 países.

Além de 2.665 mortos na China, onde o surto começou no final do ano, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.



