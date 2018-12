A Comissão de Inquérito responsável remeteu, esta sexta-feira, responsabilidades para o Guarda-Freio do eléctrico 576 no grave acidente, ocorrido no passado dia 14 de Dezembro, do qual resultaram 28 feridos. No relatório, a Carris considera que "o acidente é imputável ao desempenho do Guarda-Freio", uma vez que este "não actuou de acordo com o definido", não tendo efectuado a travagem de maneira contínua nem accionado o travão de segurança.

"O acidente não pode ser justificado por anomalias no veículo, tendo-se provado que os respectivos sistemas de frenagem estavam em perfeitas condições de funcionamento", referem as principais conclusões do inquérito da Carris.

O relatório de 14 páginas redigido pela Comissão de Inquérito adianta ainda que existiriam boas condições de visibilidade exterior, boas condições climatéricas e piso seco à altura do acidente, cerca das 18h05 do passado dia 14 de Dezembro. De acordo com relatos e indícios recolhidos no local, os responsáveis puderam apurar que o elétrico desceu a Rua de São Domingo à Lapa "de forma desgovernada e em excesso de velocidade".

Em audição à Comissão de Inquérito a Acidentes Graves (CIAG), o guarda-freio do elétrico acidentado descreveu não ter sentido uma redução de velocidade quando efectuou a travagem do carro. Admitiu não ter accionado a travagem de segurança e, quando questionado sobre o sinal de paragem obrigatória junto ao local do acidente, declarou que não a fez e que, "ao que sabe, ninguém a faz".

O condutor afirmou que "sabe que deve efectuar as paragens em causa" e que "fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar o que veio a ocorrer. À Comissão de Inquérito, referiu que tinha já bastante experiência na carreira 25E. Admitiu que o piso estaria "escorregadio" mas engenheiros presentes no local logo após o acidente relatam que a via férrea encontrava-se em "perfeito estado" e que o elétrico 576 estava em "perfeitas condições".

De acordo com o relatório entregue por um dos engenheiros presentes no local, "havia sinais nos carris, de actuação do travão ao carril, nos últimos 8,60m antes do descarrilamento". Outro dos engenheiros remete a causa do acidente para uma "velocidade excessiva".

A Carris refere ainda que o guarda-freio do eléctrico acidentado havia sido admitido na empresa há cerca de mês e meio, no dia 29 de Outubro de 2018. Nesse período, registou "um acidente (abalroamento) com responsabilidade, registado no dia 6 de Dezembro".

Quanto ao veículo que descarrilou, o eléctrico 576, havia sofrido uma intervenção de reparação/beneficiação geral, tendo ficado retido entre os dias 10 de Setembro e 5 de Dezembro deste ano e retomado o serviço no passado dia 7 de Dezembro. Após retomar a actividade, o 576 circulou em diversas carreiras consideradas de "elevado grau de exigência" devido aos seus declives acentuados, sem qualquer indicação negativa.

Assim, a Comissão de Inquérito da Carris conclui que o acidente em causa não pode ser imputável às condições técnicas da linha, às condições de aderência oferecidas pelos carris ou ao veículo – que consideraram estar em "perfeitas condições de funcionamento".

O relatório indica que o guarda-freio responsável não accionou devidamente o travão reostático do eléctrico e deixou o carro seguir sem actuação de qualquer freio durante "algumas dezenas de metros". A Carris indica ainda que não foi feita a imobilização obrigatória no local junto ao acidente, no que considera ser uma "sucessão de erros de operação" que originou o bloqueio dos rodados e a chegada à curva com velocidade "muito acima do limite".



Na sequência das conclusões do relatório elaborado pela Comissão de Inquérito a Acidentes Graves, divulgadas pela Carris, o guarda-freio vai ser alvo de um processo disciplinar, conforme consta no Acordo de Empresa da Carris para estes casos, referiu à agência Lusa uma fonte da empresa. Segundo a mesma fonte, o guarda-freio não está ao serviço desde o dia do acidente, porque a empresa abriu um inquérito no qual está envolvido.