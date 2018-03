A greve nas Infraestruturas de Portugal obrigou hoje ao cancelamento de mais de 500 comboios e tornou a manhã de segunda-feira um pesadelo para quem trabalha em Lisboa e tentava chegar a horas.

A greve no Grupo Infraestruturas de Portugal obrigou ao cancelamento de mais de 300 comboios e tornou a manhã de segunda-feira um pesadelo para quem tentava chegar a horas ao trabalho. Tânia Fernandes, de 40 anos, funcionária de uma operadora de telecomunicações conta à SÁBADO como foi a experiência.



"Eram 7h40 quando cheguei à estação de comboios do Cacém e percebi que algo não estava bem quando reparei no número de lugares vagos no parque de estacionamento. Na estação, o ecrã informava que a maioria dos comboios tinham sido suprimidos e havia várias pessoas a reclamar porque, para além da greve, as escadas rolantes também não estavam a funcionar.

A plataforma estava quase completamente preenchida, com três fileiras de pessoas que me separavam da linha, e preparei-me para a espera quando ouvi o desabafo de muitos que se encontravam ali desde as 6h30 sem ver passar qualquer comboio.

Ao fim de meia-hora, chegou um comboio para a estação do Oriente, mas nem tentei entrar. Quando as portas das carruagens abriram havia passageiros colados às mesmas. Ainda assim, testemunhei a habitual luta entre aqueles que querem sair e os que, desesperadamente, querem entrar.

Quando o comboio arrancou finalmente da estação, eu fiquei na primeira fila da plataforma e posicionei-me para ficar no local onde o próximo iria abrir as portas, senão não entraria outra vez.



Sempre que o altifalante anunciava, pela vigésima vez, que existiam perturbações na circulação devido à greve, as pessoas ficavam ainda mais enervadas. Havia quem ligasse aos patrões a explicar que iam chegar atrasados e que não tinham outra alternativa ao comboio.



Entretanto, passaram vários comboios para Sintra vazios e comecei a pensar na hipótese de ir para Sintra para lá apanhar o comboio para Entrecampos e conseguir um lugar sentada, escapando aos apertos. Mas isso implicava pagar mais um bilhete e poderia perder-me na estação e perder mais um comboio. Desisti.



Deixei-me ficar, concentrada no meu livro, enquanto congelava os pés à espera, sem sair do meu lugar privilegiado, e a multidão aumentava atrás de mim.

Uma hora e 20 minutos depois, chegou finalmente outro comboio para a estação do Oriente. Como tinha calculado, a porta da carruagem abriu mesmo à minha frente e começou a guerra das saídas e das entradas. Tive de conter os empurrões de quem queria entrar sem deixar sair as pessoas que estavam dentro do comboio.



Gritei várias vezes para os passageiros que estavam dentro da carruagem e, com medo de sair e perder o lugar, impediam a saída de quem tinha chegado ao destino. Fiquei surpreendida com força de uma senhora septuagenária que insistia em empurrar-me as costas e tive de usar os meus cotovelos para lhe transmitir a mensagem não verbal: Calma aí!!!



Qd começámos a entrar foi como uma aluimento de terras. Eu não andei, fui empurrada pelo maralhal que queria entrar a todo o vapor. Houve gritos, esforços para não ficar esparramada contra as divisórias da carruagem e vários pedidos de desculpa, quando roçava mais violentamente na pessoas que, coitadas, já estavam a espera e desculpavam-me de imediato.

No meio da confusão, chegou um comboio para o Rossio e uma senhora decidiu que, afinal, queria apanhar aquele. Começou a empurrar violentamente para sair e os outros revoltaram-se e empurraram-na, de tal forma, que ela foi ‘cuspida’ da carruagem.



Parecia um cenário de catástrofe. Duas outras passageiras, mãe e filha, começaram a falar alto, porque estavam distantes uma da outra, da hipótese de também apanharem o comboio que ia para o Rossio. Valeu a intervenção de uma terceira pessoa que as aconselhou a não tentarem, porque corriam o risco de perder os dois comboios.

A viagem foi um inferno. Sempre que parava numa estação vivíamos uma espécie de trabalho de parto: gritos, empurrões, pessoas a chorar com os apertões e outras a sentirem-se mal. Hoje chegar ao trabalho foi como nascer outra vez.



Mas havia quem se divertisse com os comentários ditos em voz alta: 'Calma pessoal que cabem cá todos!!!', 'Não fica cá ninguém!!'. Outros tentavam coordenar as saídas e as entradas, acalmavam quem estava fora da carruagem e cujo primeiro impulso era forçar a entrada, tentar esmagar um bocadinho aqui e outro bocadinho ali.

A meio do percurso, o altifalante do comboio avisou que atrás daquele comboio vinha um outro com destino a Alverca. Mas ninguém teve coragem de sair e tentar entrar no segundo e começaram a descarregar toda a raiva contida no altifalante: 'Isto é uma vergonha!!!', 'Parece o Terceiro Mundo!', 'Nem os animais andam desta maneira!', 'Devíamos fazer greve e deixar de pagar o passe!!!', e 'Ninguém faz nada e é sempre o que paga que sofre!'.

Parados na estação de Benfica, fico aterrorizada. Alguém grita: 'Cuidado está aqui um bebé!!' Meu Deus! No meio daquela guerra estava um bebé que começa a chorar fininho. Mas é impossível fazer alguma coisa. Somos uma massa quase uniforme e, só quem está sentado, consegue mexer-se.



Na estação de Sete Rios começamos a respirar melhor. Depois de nova gritaria e ameaças de desmaios, metade dos passageiros esmagados na carruagem saiu. Nessa altura, avistei o bebé, devia ter três anos e já estava sentado num banco. Estava todo contente a brincar com um boneco.

Finalmente, cheguei à estação de Entrecampos, onde costumo sair. No escritório, pedem-me para respirar e acalmar-me. Devo estar com um aspecto horrível!! Há colegas que contam as mesmas histórias infernais. No comboio que saiu de Sintra às 7h30 houve quem desmaiasse. Um passageiro surdo-mudo tentou ajudar, comunicando via telemóvel que tinha água e açúcar para quem pudesse sofrer de uma quebra de tensão. Mas outros reclamavam de quem desmaiava e empatava uma manhã já difícil. Raiva e solidariedade tudo num mesmo espaço!

Mas o pesadelo não terminou: falta o regresso a casa. Descobri que existe um horário para os serviços mínimos e, antevendo novo cenário apocalíptico, pedi no trabalho para sair umas horas mais cedo. Espero escapar da hora de ponta e chegar a casa sã e salva!"