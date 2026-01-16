Grávida dá à luz em casa de banho do hospital CUF Tejo e tenta desfazer-se do feto na sanita

Caso transitou para a Polícia Judiciária e estão a ser apuradas as causas do sucedido. Mulher encontra-se sob vigilância das autoridades.

Uma grávida de 33 anos deu à luz um bebé já sem vida na casa de banho do hospital CUF Tejo, tendo o corpo sido encontrado na sanita. A mulher deu entrada na unidade hospitalar na madrugada desta sexta-feira e queixava-se de dores nas costas. O feto morto acabou por ser encontrado por uma médica e uma enfermeira, depois de a mulher ter ido à casa de banho sozinha. Quando as profissionais de saúde chegaram, o cordão umbilical estava já cortado.



grávida xx

O companheiro da grávida referiu não ter conhecimento da gravidez, assim como a mulher, e o feto teria, pelo menos, 30 semanas, de acordo com os profissionais de saúde. em

O caso transitou para a Polícia Judiciária e estão a ser apuradas as causas do sucedido. A mulher encontra-se sob vigilância das autoridades.