Graça Freitas frisou que o "risco de contágio não desapareceu", referindo-se ao novo coronavírus e à reabertura progressiva da economia. Após a assinatura de um protocolo de cooperação para o comércio e serviços no Palácio da Ajuda, Freitas afirmou que a Direção-Geral de Saúde (DGS) tudo fará para "ajustar as medidas de desconfinamento" nas próximas semanas."Nestes dois meses, Portugal e o SNS demonstraram estar à altura perante um desafio sem precedentes", afirmou Freitas. Se foi controlada a transmissão comunitária do coronavírus, foi "à custa das medidas governativas adotadas" e do "comportamento exemplar" dos portugueses e dos profissionais de saúde."O papel de cada um de nós torna-se mais exigente. A transmissão do novo coronavírus não desapareceu. O risco de contágio é uma realidade que as autoridades de saúde, a população e os operadores económicos não podem ignorar. Por isso, mais do que nunca, é fundamental que sejam aplicadas regras de saúde, higiene e segurança nos locais de trabalho e nos diversos espaços da nossa vida social", frisou Freitas.