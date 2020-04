O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, disse esta quinta-feira, em entrevista à TVI, que a data de 4 de maio prevista para um possível regresso dos alunos do 11.º e 12.º ano não é ainda uma certeza. "Temos a certeza que ainda temos muitas incertezas", disse.





As aulas do ensino básico a nível nacional vão recomeçar a 14 de abril, mas sem aulas presenciais, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa. No ensino básico, do 1º ao 9º ano, todo o 3º período vai ser feito à distância e complementado com a tele-escola.



Quanto aos alunos do secundário, Costa afirmou que ainda poderá haver aulas presenciais no terceiro período, e que o calendário de exames é adiado, só abrangendo os exames específicos para acesso ao Ensino Superior. Antes, mantém-se o ensino à distância "por meios digitais".



"Obviamente que estar na escola e ir à escola tem uma importância muito grande", disse. "Mais cedo ou mais tarde vamos ter que começar a afrouxar medidas. Não sabemos quando, não sabemos como".

O primeiro-ministro ressalvou que ainda não é possível tomar a decisão sobre quando poderão recomeçar as aulas presenciais, dependendo da evolução do combate à pandemia da covid-19.

O Governo tem dois planos para o ensino secundário: o A é de retomar as aulas presenciais do 11.º e do 12.º anos em maio, sendo que o 10.º ano só terá aulas à distância e para os 11.º e 12.º "só há aulas presenciais das 22 disciplinas sujeitas a exame específico para acesso ao ensino superior". Contudo, tal só será possível em maio se estiverem reunidas as condições de segurança para impedir o contágio.